FONDS COVID : les photographes de Saint-Louis n’ont "rien reçu" (vidéo)

À Saint-Louis, les professionnels de la photographie s’insurgent contre leur exclusion du fonds de soutien de 30 milliards dégagés pour les artisans du Sénégal dans le cadre du plan de résilience contre le nouveau coronavirus. « On nous a conviés, comme tout le monde, à nous conformer aux procédures de financements. Depuis le dépôt de nos dossiers, nous n’avons rien reçu », a dénoncé un des membres du collectif lors d’un sit-in, hier. « Nous allons vers un nouveau confinement avec la seconde vague de la Covid-19. Toutes les cérémonies familiales, religieuses et rassemblements à caractère festif seront annulées. Les conséquences seront désastreuses pour nos familles », alerte un des photographes de Saint-Louis. Avec le rallongement budgétaire annoncé par le Gouvernement au profit des artistes, ces professionnels se sentent plus « oubliés » et « délaissés » par les autorités. Or, « nous sommes le secteur le plus touché », a-t-il soutenu.