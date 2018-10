FORMATION : le LTAP de Saint-Louis mise sur l’agriculture

Le lycée technique André Peytavin (LTAP) de Saint-Louis au Sénégal élargit son offre de formation pour l’année 2018/19 en misant sur la formation agricole. Au Brevet de technicien supérieur (BTS) en conception et réalisation d’équipements agricoles (Crea) et au CAP en maintenance en machinisme agricole se sont ajoutés pour l’année 2018/19 un BTS en conduite et gestion d’une exploitation agricole, un BTS en production d’équipements agricoles, ainsi qu’un certificat de spécialité (CS) en conduite et utilisation de machines agricoles.



Le LTAP devrait aussi mettre en place « un vaste programme, dans le sens de la transformation des produits agro-alimentaires, avec une bonne organisation en GIE [Groupement d’intérêt économique] des cohortes déjà formées dans ce sens », a indiqué le proviseur du lycée, Momar Amar à APS. Précisant que le lycée détenait 12 hectares de terre près de la commune de Diama où sera déployée une ferme pédagogique permettant de générer des revenus.



Le LTAP a été entièrement rénové et modernisé dans le cadre du projet Formation professionnelle pour l’emploi et de la compétitivité (FPEC) mis en œuvre par le ministère de la Formation professionnelle de l’apprentissage et de l’artisanat avec l’appui de la Banque mondiale et de l’AFD.



APS