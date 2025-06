Institut Polytechnique de Saint-Louis : 72 heures pour célébrer l’innovation scientifique étudiante

L’Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL) a lancé ce week-end l’édition 2025 de ses Journées scientifiques annuelles, une manifestation de 72 heures organisée par l’Amicale des élèves ingénieurs. Cette année, l’événement s’est tenu dans un contexte particulier, marqué par l’installation du nouveau président du conseil d’administration de l’institut, Khalifa Ababacar Sarr, directeur général de la SONAGED SA.



Pour le professeur André Faye, directeur de l’IPSL, cette coïncidence donne une portée spéciale à l’événement. « La célébration de cette année revêt un cachet particulier. Elle coïncide avec l’installation de notre nouveau président du conseil d’administration, une figure reconnue dans le monde de la gestion environnementale et des services publics. »



Ces Journées scientifiques sont un rendez-vous incontournable dans la vie de l’établissement. Elles permettent aux étudiants de présenter leurs projets, recherches et innovations, développés tout au long de l’année dans les domaines de la science, de la technologie et de l’ingénierie.



« C’est un moment scientifique majeur dans la vie de l’institut, durant lequel les étudiants montrent ce qu’ils font en interne, du point de vue technique et scientifique », a précisé le professeur Faye.



L’édition 2025 est placée sous un thème en lien direct avec les grands défis contemporains du Sénégal et du continent africain : « Transition énergétique et ressources hydrauliques : quel rôle pour l’IPSL dans l’émergence d’un pôle d’excellence au nord du Sénégal ? »



Durant ces trois jours, les visiteurs ont pu assister à des conférences, panels d’experts, expositions de prototypes, démonstrations techniques, et discussions autour des enjeux liés à la durabilité, aux énergies renouvelables, à la gestion de l’eau et à l’innovation locale.



Pour les organisateurs, l’objectif est double. Il s'agit de valoriser le savoir-faire des étudiants et renforcer la collaboration entre le monde académique, les acteurs économiques et les institutions publiques.



L’IPSL ambitionne de jouer un rôle central dans l’émergence d’un pôle d’excellence scientifique et technologique dans la région nord du Sénégal. À travers ses formations d’ingénieurs, ses partenariats industriels et ses projets de recherche, l’institut entend contribuer activement aux transformations structurelles du pays, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’hydraulique et de l’environnement.



L’installation de Khalifa Ababacar Sarr à la tête du conseil d’administration est perçue comme une opportunité majeure de renforcer cette ambition, en favorisant une gouvernance plus dynamique et une meilleure synergie avec les secteurs clés du développement durable.