FRONT CONTRE LE COVID-19 : l’engagement de Niiim-Gui offert en exemple aux autres ASC de Saint-Louis (vidéo)

L’inspecteur départemental des sports de Saint-Louis a magnifié, ce matin, le volontarisme de l’ASC Niim-Gui, engagée dans des actions d’informations et de sensibilisations depuis l’apparition de la Covid-19. Pape Samba LY présidait une nouvelle campagne menée dans ce sens et soutenue par l’espace Jeunes accompagné du président du Conseil communal de la Jeunesse Adama Kane DIALLO.



« Vous êtes en train de monter la voie », a-t-il. « La démarche de cette ASC est un exemple à dupliquer « a-t-il ajouté. Pour M. LY la synergie entreprise par cette ASC de Pikine « est une contribution de qualité à la lutte contre la pandémie ».



Bilal FALL, le président, invite les autres ASC de la ville à s’inscrire dans cette dynamique. « Si nous nous impliquons tous pleinement de cette manière, on ne citera plus Saint-Louis dans le bulletin quotidien », a-t-il assuré.