Falémé : Birame Soulèye DIOP suspend toutes les activités minières

Projet de décret portant suspension des activités minières dans la zone du fleuve Falémé

Faisant suite à la visite du Ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, conjointement organisée avec ses collègues des Forces armées, de l'Environnement, du Travail et de l’Education nationale, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant sur la suspension de toute opération minière ou délivrance de titre minier autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de cinq cent (500) mètres.



En effet, l’engagement de l’Etat en faveur de la sauvegarde de la paix, de la sécurité et de la politique de souveraineté nécessitent la mobilisation de stratégies et de dispositifs de préservation de la Falémé dans le sens de protéger l’Environnement, de promouvoir le développement local et d'asseoir la stabilité sociale, l’ordre et la sécurité au bénéfice des populations riveraines.



Ainsi, le présent décret engage les autorités compétentes de l'Etat à veiller au plein effet des dispositions ainsi édictées pour sauver la Falémé.