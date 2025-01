Fara NDIAYE : " L'émigration circulaire n’est pas une réponse structurelle"

" L’émigration circulaire peut constituer une solution partielle et ponctuelle pour répondre au chômage des jeunes, mais elle n’est pas une réponse structurelle. Elle offre des opportunités temporaires et des revenus immédiats, mais ne règle pas les défis profonds liés à l’emploi au Sénégal, tels que l’inadéquation entre les formations et les besoins du marché, le faible accès à la terre pour les jeunes agriculteurs, et le manque d’infrastructures pour soutenir les secteurs porteurs", a indiqué le président du conseil régional de Saint-Louis dans un entretien avec nos confrères de saintlouisnews.sn



" Il est essentiel d'adopter une approche stratégique à long terme, en axant nos efforts sur des réformes profondes et inclusives", a-t-il dit, en indiquant que celles-ci "doivent garantir aux jeunes : Un accès équitable à la terre et aux ressources de production".



M. NDIAYE appelle à ouvrir des "opportunités de formation technique et professionnelle adaptées aux besoins des secteurs porteurs "et de mettre en place des " mécanismes de financement incitatifs pour les jeunes entrepreneurs".



" C’est pourquoi je lance un appel à l’État pour organiser des Assises Nationales sur la Jeunesse, afin de rassembler tous les acteurs autour d’une vision commune pour l’avenir de notre jeunesse. Cette démarche permettra de co-construire des solutions durables pour transformer les défis actuels en opportunités et renforcer la confiance des jeunes dans le potentiel de notre pays. Avec des efforts conjugués, nous pouvons créer un environnement où nos jeunes n’auront plus besoin de chercher des opportunités ailleurs, car ils trouveront chez eux les conditions nécessaires pour réussir et contribuer pleinement au développement de notre nation", a-t-il conclu.



