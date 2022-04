Faux billets : Près de 1 milliard 308 millions saisis par la Douane. Quatre trafiquants arrêtés

Encore un véritable coup de maître du Groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude (GPR) des Douanes sénégalaises. Ce lundi 11 avril, à travers un communiqué parcouru par Seneweb, les éléments ont exposé leur moisson.



En effet, dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage, les douaniers ont mené plusieurs opérations de démantèlement de réseaux de faussaires dans les villes de Louga, Thiès et Dakar. Ces opérations ont permis de saisir des coupures de billets noirs en euros et des billets contrefaits en dollars d’une contrevaleur de 1 milliard 308 millions de francs Cfa et d’interpeler une dizaine de faussaires, selon le document reçu.



Ces saisies, qui sont le fruit d’opérations d’enquête, d’investigation et d’infiltration par les agents du Gpr basé à Thiès, expliquent-ils, ont permis de cerner et de démanteler des réseaux de faussaires qui étendent leurs tentacules au-delà de nos frontières.



580 millions en billets noirs saisis à Louga et à Thiès



Faisant la repartions, le GPR a indiqué que 580 millions F Cfa en billets noirs ont été saisis à Louga et à Thiès. «Lesdites opérations se sont déroulées entre fin mars et début avril, et ont visé des réseaux identifiés comme opérant sur l’axe Louga, Thiès et Dakar. Menée d’abord à Louga, la première phase a donné les résultats, à savoir : 23 paquets des billets noirs contenant 865 billets de 500 euros ; 103 billets de 200 euros ; 1 392 billets de 100 euros et 381 billets de 50. Soit un total de 611 320 euros, ainsi que 486 billets blancs ont été saisis à Louga et 04 paquets de billets de banque contrefaits contenant 600 billets de 500 dollars ; soit un total de 300 000 dollars, ainsi qu’un véhicule de type Bmw X1 ont été saisis à Thiès», souligne-t-on. «Soit une contrevaleur de près de 580 millions en francs Cfa mis hors circuit. De plus, quatre individus dont un de nationalité étrangère ont été arrêtés au cours de cette opération qui a été menée en synergie avec la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès», a-t-on précisé davantage.



«Une opération de lavage de 728 millions F Cfa en billets noirs stoppée net»



Les douaniers ont également fait remarquer qu’une opération de lavage de 728 millions F Cfa en billets noirs a été stoppée net, sur cette lancée. «Dans la même veine, les agents du Gpr ont également appréhendé 05 autres individus en flagrant délit d’opération de lavage de billets noirs, toujours à Thiès, au quartier Grand Standing. Lesdits criminels étaient à bord d’un véhicule de tourisme de marque Chevrolet Cruze et détenaient par-devers eux un sac rempli de billets noirs qu’ils s’apprêtaient à faire laver. Le sac ainsi saisi contenait des coupures de 500 et de 200 euros, ainsi que des coupures de 1 000 dollars Us pour une contrevaleur totale de 728 000 000 F Cfa», ont-ils déclaré.



La Division de la communication et relations publiques de la Dgd d’affirmer que «c’est au total 1 milliard 308 millions en francs Cfa de fausses monnaies qui ont donc été saisis». L’Administration des douanes appelle les populations à plus de vigilance et de collaboration pour la réussite des opérations de bouclage des réseaux criminels et des couloirs de trafics illicites.





Avec Seneweb