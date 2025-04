Fête de l’Indépendance : Les Présidents de la Gambie et de la Guinée-Bissau à Dakar

Les festivités du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal seront marquées par la présence de Umaro Sissoco Embalo, président de la Guinée-Bissau, et de Adama Barrow, président de la Gambie. Arrivés ce jeudi à Dakar, les deux chefs d’État assisteront aux célébrations officielles prévues le 4 avril 2024, un événement emblématique pour le peuple sénégalais.



Le moment phare des festivités sera sans aucun doute le défilé du 4 avril, qui se tiendra sur le boulevard Mamadou Dia. Ce défilé réunira des délégations militaires et civiles, mettant en avant les forces de défense et de sécurité ainsi que diverses organisations nationales. À travers cette cérémonie, le Sénégal célèbre non seulement son indépendance acquise en 1960, mais aussi son attachement aux valeurs de souveraineté, d’unité et de développement national.



La présence des dirigeants bissau-guinéen et gambien témoigne de la solidité des relations diplomatiques et historiques entre leurs pays et le Sénégal. Dakar, Banjul et Bissau partagent une longue histoire commune, marquée par des échanges économiques, culturels et une coopération renforcée au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette visite illustre aussi l’importance de l’intégration régionale et du dialogue entre ces trois nations voisines, qui œuvrent ensemble pour la stabilité et le développement en Afrique de l’Ouest.