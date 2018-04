Fête de l'indépendance : Tout le défilé du 04 avril à Saint-Louis ( vidéo )

Retour en intégralité sur la prestation des majorettes et des recrues du 12e bataillon, le défilé des élèves, des étudiants, des pêcheurs, des artistes, des talibés, des structures sociales et des associations sportives, le défilé des corps militaires et paramilitaires ainsi que celui motorisé sur la place Faidherbe. La revue des troupes, l'arrivée des autorité, la forte mobilisation des populations et des notabilités ... Vivez la célébration exceptionnelle du 04 avril 2018 à Saint-Louis avec NDARINFO comme si vous y étiez ...