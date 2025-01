Feu Ousmane Masseck NDIAYE, le grand serviteur de NDAR, vous parle ( vidéo )

Dans cette vidéo exclusive de NDARINFO, l'ancien ministre se confie sur son amour pour Saint-Louis et son précieux patrimoine. Il déclare avec conviction : « Je condamne fermement ceux qui œuvrent à détruire notre histoire ! » Lors d'une rencontre avec la presse et des promoteurs hôteliers, il rappelle l'importance de protéger ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. En ce triste anniversaire de son départ, le 5 janvier 2013, nous nous souvenons de son efficacité et de sa détermination. Ses paroles résonnent encore.