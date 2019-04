Fiches de parrainages : Abdoul Mbaye et Cie déboutés par la Cour suprême

a Cour suprême a débouté Abdoul Mbaye et ses camarades du C25. La décision est tombée jeudi dernier, selon Les Échos, qui donne l'information.



Le C25 avait déposé un recours en annulation pour contester le format des fiches de parrainages fixé par arrêté du ministre de l'Intérieur. Les services d'Aly Ngouille Ndiaye ont retenu que les documents en question doivent être en numérique et en papier.



Le C25 plaidait pour un seul modèle (papier). Abdoul Mbaye et Cie rejetaient le numérique en insistant sur le fait que ce modèle ne porte pas la signature du parrain et n'offre aucune garantie de vérification.



La Cour suprême ne les a pas suivis