Fin des accords de pêche Sénégal-UE : La ministre Fatou DIOUF face à la presse

L’une des promesses de campagne du nouveau régime est de renégocier tous les contrats de pétrole et de pêche conclus entre l’ancien régime et des tiers.



Le protocole d’accord signé par l’Etat du Sénégal et l’Union Européenne (UE) le 18 novembre 2019 pour une durée de cinq ans va prendre fin le 17 novembre 2024 à minuit.



A ce titre, la ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou DIOUF, va faire face à la presse prochainement pour expliquer la nouvelle démarche du régime actuel à ce sujet.



Selon L’AS quotidien, le chef du département de la Pêche «va clarifier les nouvelles orientations stratégiques du gouvernement pour une gestion durable de nos ressources halieutiques, tout en mettant en avant les intérêts nationaux ».



A ce sujet également, Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal s’adressera aux médias nationaux et internationaux ce mardi 12 novembre 2024.



WALF