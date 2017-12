Finale de l’ORCAV de Saint-Louis : Vivez l’apothéose (vidéo)

En plus d’offrir des équipements sportifs complets aux deux équipes en compétition finale, le ministre a remis, des lots d’ordinateurs et d’onduleurs aux ODCAV de Saint-Louis, de Dagana et Podor.



D’autres structures ont été intégrées sur la liste de l’œuvre de bienfaisance du professeur NIANE qui, dans cette démarche, vise à promouvoir l’éducation, la science et les nouvelles techniques.



Le conseil communal de la jeunesse, le CRA de Saint-Louis, le stade Mawade WADE, les femmes transformatrices de produits halieutiques de Goxu Mbacc, le centre social de Médina Marmiyal, les zones 9 et 4 dont le ministre est le parrain pour deux ans, ont reçu du matériel informatique neuf leur permettant de faciliter leurs tâches administratives.



L’action généreuse déroulée en prélude au match de la finale, a suscité une vive joie auprès des bénéficiaires qui ont tenu à l’exprimer en grande pompe.



Le ministre effectuera, le matin, des visites de courtoisie auprès des ASC de Daagu Dann et de Léona. Il a offert des maillons, des ballons aux joueurs et des enveloppes, tickets d’entrée au stade et tee-shirts aux supporters. Des échanges riches, empreints de cordialité à Pikine et Léona au cours de laquelle les deux entités sportives ont été conviées à faire preuve de respect mutuel et de fair-play.



Profitant de cette tribune, le Mary Teuw NIANE a rappelé la volonté du Président Macky SALL de promouvoir le capital humain et des ressources humaines de qualité, conformément aux orientations stratégiques du Plan Sénégal Émergent (PSE) en invitant la jeune de Saint-Louis à adhérer à cette vision novatrice.



À Pikine, le sélectionneur national Amara TRAORE qui accompagne le ministre dans cette mission de conscientisation, appelle les jeunes à s’inspirer du parcours de leur parrain. « Sa discipline, son expertise, son goût poussé pour l’éducation et le travail sont des valeurs à intégrer en vous », a-t-il dit. « Je le suis parce qu’il n’est pas versé dans la politique politicienne. Il pratique une politique de développement », a ajouté l’ancien coach de la Linguère.



Devant le bilan satisfaisant présenté l’ORCAV, le ministre a affiché sa grande satisfaction, exprimant sa reconnaissance pour le choix porté sur sa personne. Au terme d’un match âprement discuté, Daagu Daan s'impose devant Léona aux tirs au but.



