Finale de la Zone 13 : Une "belle fête" annoncée. Babacar DIOP, le parrain prêche le fair-play

La Commune de Gandiol s'apprête à vibrer ce soir au rythme d'une soirée mémorable à l'occasion de la finale de la zone 13, parrainée par Babacar DIOP, directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (Crous) et fils de la localité.



Ce dernier a, en amont de l'événement, procédé à la remise d'importants lots d'équipements sportifs, ainsi que d'enveloppes financières destinées aux équipes finalistes.



Lors de cette cérémonie de remise des prix, les meilleurs joueurs du tournoi ont été mis à l'honneur par M. DIOP, qui a salué le choix porté sur personne pour parrainer cette manifestation sportive. Il a ainsi exprimé sa gratitude envers sa ville natale de Gandiol, soulignant l'importance de cet événement pour le raffermissement des liens de la communauté.



Il a par ailleurs rendu un vibrant hommage aux dirigeants de la zone, en lançant un appel aux équipes finalistes, Asc Tassinère et Dekeundo de faire preuve de fair-play et de d’offrir le meilleur d’elles-mêmes tout en respectant les valeurs du sport. « Cette finale est une fête. Nous devons bannir la violence sous toutes ses formes », a-t-il conclu