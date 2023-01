Finale de la coupe du maire de Gandon : Alpha Mamadou DIOP réaffirme son engagement en faveur de la jeunesse - vidéo

Le maire de la Commune de Gandon a réitéré dimanche sa volonté d'œuvrer pour l'épanouissement et l'émergence de la jeunesse. Alpha Mamadou DIOP s'est réjoui d'avoir comme administrée, "une jeunesse saine et consciente". " Nous sommes conscients de la nécessité de l'accompagner. Parce qu'elle est la relève de demain", a-t-il dit en marge de la finale de la coupe du maire qu'il présidait avec les membres de son équipe. " Nous projetons de construire un stade municipal. Cela va encourager la création d'emplois. D'habitude, ces compétitions étaient tenues à Saint-Louis, mais nous pensons qu'il faut rester à Gandon et célébrer la communion de près", a-t-il ajouté.