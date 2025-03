Finances publiques : le FMI confirme les révélations sur la dette cachée sous Macky SALL

Le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé que l’administration de Macky Sall a délibérément dissimulé une dette de 7 milliards de dollars entre 2019 et 2024, une révélation qui corrobore les conclusions du rapport de la Cour des comptes publié en février 2025.



Une sous-estimation volontaire pour attirer les investisseurs



Selon Eddy Gemayel, chef de mission du FMI, il s’agissait d’une “décision consciente” de minimiser le stock réel de la dette publique. Cette manipulation a faussé les indicateurs économiques du Sénégal, permettant à l’ancienne administration de contracter davantage de prêts à des conditions plus avantageuses sur les marchés financiers.



En réalité, la dette publique avoisinait 100 % du PIB, alors que le gouvernement de Macky Sall l’annonçait à un peu plus de 70 %.



Des conséquences majeures sur l’économie sénégalaise



Cette dissimulation a contribué à aggraver le déficit budgétaire et a conduit le FMI à suspendre un prêt de 1,8 milliard de dollars destiné au Sénégal. Désormais, l’administration du président Bassirou Diomaye Faye doit relever le défi de la transparence budgétaire pour restaurer la confiance des partenaires financiers et éviter une crise économique et sociale.



Le FMI devra prochainement statuer : le Sénégal pourrait soit obtenir une dérogation, soit être contraint de rembourser les fonds perçus sur la base de ces données erronées, avant de pouvoir négocier un nouveau programme de financement.



