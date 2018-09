Fleuve Sénégal : La montée des eaux fait beaucoup de dégâts (Omvs)

L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) sonne l'alerte. Une mission de l'organisation a sillonné le Nord du pays, de Bakel à la Falémé, en passant par Dagana. Et, elle a constaté une montée inquiétante des eaux du Fleuve, qui a causé d'importants dégâts avec des maisons et magasins ainsi que la Route nationale (Rn) menant au Mali, engloutis.



Interrogé par Radio Sénégal, Candace Condé, chef de la mission infrastructures et prévention des risques de l'Omvs, indique que cette mission avait pour objectif de sensibiliser et d'informer les autorités locales "sur la crue du fleuve Sénégal". Il exhorte la population "à beaucoup de vigilance parce qu'on n'est pas à la fin de la saison des pluies".



SENEWEB