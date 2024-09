Fleuve Sénégal : la tendance à la hausse à Matam, Podor et Richard-Toll

La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (Dgpre) informe avoir constaté, ce mercredi 25 septembre 2024, une baisse du niveau de l’eau du fleuve Sénégal au niveau de la station hydrologique de Bakel et une tendance à la montée du plan d’eau à Matam, Podor et Richard-Toll.



Par l’entremise de son bulletin quotidien du bassin du fleuve Sénégal mis à disposition, la Dgpre renseigne qu’à Bakel, le plan d'eau qui était à la côte de 10 m, le 24 septembre 2024 à 8 h mn, est passé ce matin à 8 h à la côte de 9m97 (contre 6m90 en 2023 à la même période). Au niveau de la station de Bakel, où la cote d’alerte est de 10 m, on note une tendance à la baisse de 3 cm.



Au niveau de la station de Matam, où une tendance à la montée du plan d’eau de 2 cm a été observée, le niveau de l’eau est passé hier de 8m60 à 8 h à la côte de 8m62 ce matin à 8 h (contre 6m10 en 2023).



Il faut rappeler que la cote d'alerte à la station de Matam est de 8 m. Dans le même temps, une montée du niveau de l’eau de 3 cm a été enregistrée à Podor, où le plan d’eau est passé de 50m04 le 24 septembre 2024 à 8 h à la côte et à 5m07 contre 4m28 en 2023 à 8 h. La cote d'alerte à la station de Podor est de 5 m.



Au niveau de la station hydrologique de Richard-Toll, dont la côte d’alerte se situe à 3m35, le plan d’eau était à la côte de 3m14 la veille contre 3m16 ce matin à 8 h contre 2m98 en 2023. On note une hausse de 2 cm.



À Diama (amont barrage), le niveau du fleuve, comme le renseigne la source, est à 1m90 ce jour contre 2m10 IGN. Le débit lâché se situe à 1 617 m3/s contre 1 143 m3/s en 2023 (…).



La Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau informe que globalement, le niveau en amont est en train d’être abaissé pour préparer le passage de la crue sans grande conséquence sur Saint-Louis.



"Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint-Louis et l’embouchure. Sa proximité favorise l’évacuation rapide des eaux", souligne-t-on.



Par ailleurs, la Dgpre renseigne que le niveau du fleuve Sénégal, à la côte de Saint-Louis, est à 1m24 à l’échelle ce jour contre 1m09 à la même période de l’année 2023.