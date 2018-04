Flou sur les accords de pêche : Guet-Ndar dans l’impasse

Les pêcheurs de Saint-Louis sont dans le qui-vive après les renvois successifs des promesses de signature des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Les assurances faites par le ministre Oumar GUEYE devant une mobilisation des acteurs n’ont pas été tenues. Le rendez-vous a été donné en fin mars puis au courant du mois d’avril sans qu’une suite heureuse soit donnée au dossier. Le statuquo plonge les professionnels de la pêche dans une vive colère.



« Depuis, le ministre nous plonge dans une noirceur sombre. Nous ne recevons plus aucune information sur l’affaire », renseigne Makhou SENE, un des notables du Guet-Ndar.





Les pêcheurs de Saint-Louis s’interrogent par ailleurs sur la signature récente à Saint-Louis, d’accords entre les deux pays sur l’élevage et la transhumance frontalière alors que la collaboration pour lever les contraintes sur leur secteur reste suspendue. « Pourtant, ils savent bien que l’enjeu de la pêche est plus significatif. Il y a eu des morts d’hommes, ici », rappelle M. SENE.





Poursuivant, M. SENE signale que les pêcheurs ont accepté les points les plus sensibles des accords à leur désavantage. « Personne n’est capable de fournir des explications claires sur les motifs de ce blocage », a-t-il dit. « Guet-Ndar fait résolument partie des zones touchées par la famine au Sénégal. Depuis plus d’un an, nous ne travaillons pas. Des centaines de pirogues débarquent les coques vident », confie-t-il.





