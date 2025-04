Folle Course sur l’autoroute : le chauffeur du camion TH 6085 E enfin arrêté au Port de Dakar

Le chauffeur du camion immatriculé TH 6085 E, impliqué dans une course folle ayant conduit à la chute d’un autre poids lourd à hauteur de Thiaroye Ships, a été interpellé ce lundi vers 16 heures. L’homme, identifié sous les initiales M. N. S., avait pris la fuite après l’accident, survenu la veille.



La scène, filmée par des témoins et largement diffusée sur les réseaux sociaux, montrait les deux camions roulant à vive allure sur l’autoroute à péage, avant que le conducteur du camion TH 6085 E n’effectue une queue de poisson dangereuse, entraînant la perte de contrôle et la chute du second véhicule.



Grâce aux images virales et aux informations recueillies, le véhicule avait été repéré au port autonome de Dakar, précisément au Môle 1. C’est là que la brigade du Port a procédé à l’interpellation du suspect, qu’elle a ensuite remis à la brigade de Thiaroye, en charge de l’enquête, ayant constaté l’accident.



Les éléments de la police centrale de Dakar, présents sur les lieux, ont saisi les pièces du véhicule, qu’ils ont remises à la gendarmerie pour les besoins de l’enquête, renseigne Seneweb. L’affaire, qui a fortement ému l’opinion publique, pourrait aboutir à des poursuites pour mise en danger de la vie d’autrui et délit de fuite.



L’enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances exactes de l’incident et établir toutes les responsabilités.