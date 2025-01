Fonds Diaspora DER/FJ: 860 millions de FCfa alloués à 71 bénéficiaires

Un financement «record» de 800 millions de FCfa a été alloué, lundi 30 décembre 2024, par la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) à 71 projets portés par des Sénégalais de la diaspora.



Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la politique de soutien aux investissements de la diaspora vise à encourager les Sénégalais de l’extérieur à contribuer au développement de leur pays d’origine en finançant des projets porteurs dans divers secteurs d’activité.



Aussi variés qu’innovants, les projets financés au titre de l’année 2024 couvrent un large spectre de domaines, allant de l’agriculture et de l’agro-industrie à l’énergie renouvelable, en passant par d’autres services tels que le tourisme. Pour la déléguée générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), Aïda Mbodj, ces financements illustrent l’impact significatif de la Der/Fj pour identifier et soutenir les initiatives prometteuses. «Cette somme témoigne de notre engagement à faire de l’entreprenariat de la diaspora un moteur de développement au Sénégal.



Ainsi, nous avons pu identifier des projets répondant efficacement aux besoins de nos compatriotes, et assurer un accompagnement de qualité tout au long du processus d’instruction», a-t-elle déclaré. La Der/fj prévoit un budget de 2 milliards de FCfa sur 4 ans, réparti sur plusieurs axes. «Il y aura un financement de projets individuels des migrants de retour pour 500 millions de Fcfa pour 100 projets, chacun pouvant bénéficier jusqu’à 5 millions de Fcfa», a-t-elle ajoutée. De son côté, le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, s’est réjoui de ce financement octroyé aux Sénégalais vivant à l’étranger. À l’en croire, le partenariat entre la Der/Fj et le ministère de l’Intégration et des Affaires étrangères, à travers le secrétariat d’État aux Sénégalais de l’extérieur, favorise une synergie d’action pour la promotion des projets productifs de la diaspora.



LE SOLEIL