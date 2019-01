Foot : Milan agite la piste Ismaïla Sarr

Après avoir obtenu le renfort de l’avant-centre polonais Krzysztof Piatek (23 ans, Genoa), les Rossoneri auraient activé la piste menant à l’ailier sénégalais Ismaïla Sarr (20 ans, Rennes), auteur de cinq buts et deux passes décisives cette saison en championnat. Selon Wiwsport visité par Senego, l’actuel quatrième de Serie A serait disposé à débourser vingt millions d’euros pour recruter l’ancien joueur de Metz, dont le contrat expire en juin 2021.



Rennes demande 40 M€ pour un transfert de Sarr



Mais ce montant serait jugé nettement insuffisant par les dirigeants bretons. Aujourd’hui, les Rouge et Noir réclameraient au moins quarante millions d’euros, pour se séparer du natif de Saint-Louis, et l’opération serait tout simplement hors de portée de la formation entraînée par Gennaro Gattuso. Les négociations devraient dès lors s’accélérer entre les deux parties en cette fin de mercato.