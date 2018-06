Football Féminin : le Lycée Ameth Fall s'incline devant les Sirènes de Grand Yoff

Il a fallu faire recours à l’épreuve des tirs au but pour voir les Sirènes de Grand Yoff décrocher le titre de championne du Sénégal. Seul le Lycée Ameth Fall de Saint Louis a pu tenir tête aux Sirènes.



Les Saint-louisiennes ont été très menaçantes tout le long de la partie mais n’ont pas pu concrétiser les bonnes occasions de but. Idem pour la série de tir au but ; elles ont à deux reprises eu l’avantage sur les Sirènes mais elles se sont toujours fait rattraper jusqu’à perdre par 4 à 3.



Les sirènes ont ainsi mis fin à trois ans de disette car cette coupe qu’elles ont conservée de 2009 à 2014 leur avait échappé au profit du Lycée Ameth Fall (2015 et 2016) et de Médiour de Rufisque(2017).



WIWSPORT