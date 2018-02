Forage du Requin Tigre -1 au large de Saint-Louis: " aucune trace d' hydrocarbures n'a été décelée", selon KOSMOS

La société d’exploration et de production pétrolière et gazière Kosmos Energy a annoncé hier dans son site officiel, avoir accompli le forage du Requin Tigre-1 situé au large de Saint-Louis.





Cette deuxième phase d’exploration d’une profondeur de 5200 mètres s’est soldée, d’après le communiqué publié, par un échec, aucune trace d' hydrocarbures n'ayant été décelée. En effet, après avoir enregistré un franc succès dans trois puits à savoir Tortue, Marsouin et Teranga dans le cadre de la première phase d’exploration, puis dans quatre autres puits dans le cadre de la deuxième phase du programme, Kosmos puise dans le vide sur Requin Tigre-1.



Le président du conseil d’administration de Kosmos Energy, Andrew Inglis informe : " dans l'ensemble, nous avons découvert une ressource brute de 40 trillions de pieds cubiques, à un prix net de 0. 20 $ par baril de profit équivalent de pétrole. " Il précise à cet effet que la société continuera de poursuivre sa mission d’exploration : " Nous évaluerons rigoureusement notre grand inventaire de perspectives à travers la Mauritanie et le Sénégal devant la phase suivante d'exploration au large des deux pays. ''



Pour rappel, Kosmos Energy détient 30% de participation effective dans la licence de Saint-Louis Offshore.



