Formalisation foncière : À PODOR, la SAED et GEOFIT renforcent les capacités de producteurs

« La formalisation foncière est une procédure qui permet d'intégrer les occupations coutumières traditionnelles non formalisées dans le circuit formel ou dans le droit moderne et permettre à toute personne ayant une terre sur le domaine national à usage agricole d'avoir un document officiel admettant de justifier cette occupation traditionnelle », a expliqué, mercredi, l'Expert foncier Aziz SOW.



« Cette procédure permet de prendre une terre qui était occupée sans aucun document et de l'approcher dans une démarche qui donne à son détenteur un document officiel justifiant le droit sur cette terre », a-t-il ajouté.



M. SOW s’exprimait en marge d’une activité de renforcement de capacités sur la formalisation foncière mise en œuvre dans le cadre de l'exécution du projet agriculture irriguée et Développement économique des territoires ruraux de Podor(AIDEP).



Ce projet dont la maitrise d'ouvrage est assurée par la SAED est financé par l'Agence française de Développement et devrait apporter une réponse appropriée à la valorisation des potentialités agricoles dans le département de Podor.



