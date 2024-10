Formation professionnelle : signature d'une convention entre les ministères de l'Énergie et de la Formation professionnelle

Une convention de partenariat a été signée au Building administratif Mamadou DIA à Dakar, ce mercredi 30 octobre, entre Monsieur Birame Souleye Diop , Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, et Monsieur Moustapha Njekk SARRÉ , Ministre de la Formation professionnelle. Cet accord vise à aligner la formation professionnelle sur les besoins de l’économie et les aspirations de la jeunesse, dans le cadre de l’« Agenda national de Transformation Sénégal 2050 ».

La convention mettra l'accent sur la formation duale ou par alternance, un modèle innovant qui contribuera à améliorer la qualification des jeunes et leur insertion professionnelle, répondant ainsi aux défis économiques du pays.