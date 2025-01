Forte demande des Bijoutiers nationaux : Diomaye appelle à la mise en place d'un comptoir commercial national de l'Or

Dans le cadre de la souveraineté sur les ressources naturelles du Sénégal, le Président de la République a instruit le Gouvernement de mettre en place un Comptoir commercial national de l’Or. Cette initiative vise à répondre à la forte demande des bijoutiers nationaux et à renforcer le contrôle des ressources aurifères du pays.



Le Président a également insisté sur la nécessité d’améliorer les relations entre les sociétés minières et les populations locales, en mettant l’accent sur la préservation de l’environnement, la création d’emplois locaux et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).



Le Gouvernement est également appelé à évaluer l’action de MIFERSO et SOMISEN pour garantir une gestion transparente et équitable du secteur minier.