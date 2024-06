France : Le général KANDÉ nommé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur

L’ancien chef d’état-major de l’Armée de terre est nommé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, Président de la République française.



“Ce témoignage de reconnaissance de la République française salue votre rôle fondamental dans l'excellente coopération entre nos deux armées de Terre, illustrant la confiance et les liens forts qui unissent nos deux pays”, lit-on dans une lettre adressée au Général Kandé, signée par le Général d’armée, Pierre Schill, chef d’État-major de l’armée de terre française.



“Sous votre commandement, l'armée de Terre sénégalaise a atteint un degré d'exigence et de professionnalisme exceptionnel que nous observons à chaque activité. Je souhaite mettre en avant votre détermination dans ce domaine et vous témoigner ma reconnaissance pour avoir permis la réalisation d'activités conjointes avec les Eléments Français au Sénégal”, a également écrit le Général Schill.