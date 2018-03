France : Une campagne dénommée « Faidherbe doit tomber » sera lancée, ce 10 avril à Lille

La lutte pour la démolition du statue Faidherbe s'internationalise avec le lancement en France d’une campagne "Faidherbe doit tomber", le mardi 10 avril 2018 dans la ville natale du colon, à Lille, au 23 rue Gosselet, 59000.La campagne est initiée par l'association Survie Nord qui est appuyée par d'autres associations françaises (FUIQP 59/62, collectif Afrique, Mres) ainsi que des étudiants du lycée Faidherbe de Lille.Le collectif sénégalais contre la célébration de Faidherbe a participé activement à la préparation de cette campagne en travaillant de concert avec les membres de l'association Survie, renseigne un communiqué consulté par Ndarinfo.comL'objectif, dans un premier temps, est de « faire pression sur la municipalité de Lille pour qu'elle retire la statue du général Faidherbe de l'entrée de la rue de Béthune et qu'elle débaptise la rue et le lycée du même nom ». Dans un second temps, « il s'agira de mettre la pression sur la municipalité de Saint-Louis du Sénégal afin qu'elle retire la statue de Faidherbe sur la place du même nom », note le texte.Ces organisations et mouvements de citoyens « contestent une certaine conception de l’histoire qui donne la part belle aux tortionnaires, aux racistes, aux acteurs de la colonisation et qui grave dans la pierre ou le bronze des figures historiques controversées ».