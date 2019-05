France: des étudiants noirs traités de "singes énormes" par leurs camarades d’université

"Ces personnes refusaient toujours qu’on s’assoie près d’elles"



"Tu as peur de t'asseoir à côté d'eux pour ne pas qu'on t'asperge de parfum parce que tu pues"



On nous traite de singes, de bonobos… Nous traiter comme ça c'est nous faire honte. Tu as peur de te lever, de parler pour pas qu'on se moque de ton accent. Tu as peur de t'asseoir à côté d'eux pour ne pas qu'on t'asperge de parfum parce que tu pues. C'est inadmissible.

Ils nous montraient carrément qu’ils ne veulent pas s’asseoir avec nous, on a des groupes d’exposés ou autres, ils ne veulent pas se mêler avec nous. C’est pas humain qu’on nous traite de singes, c’est normal qu’on ne soit pas bien et il y a d’autres personnes qui vivent ça, qui vivent pire que ça.



Pour l’université, des "propos ignobles"

L’un des victimes, Houssainatou Barry, a témoigné auprès de France 2 Une autre victime, Fatoumata Diaby, poursuit :Après la publication de ces images, l’université de Lorraine a condamné ces "propos ignobles" dans un communiqué, le 26 avril. Elle a déclaré qu’ une enquête avait été lancée et qu’un signalement avait été effectué auprès du procureur de la République. La ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal a appelé sur Twitter à la "tolérance zéro face à ces comportements inacceptables sur nos campus comme ailleurs".En réaction à cette affaire, une marche contre le racisme à l’université a été organisée ce mardi 30 avril devant le campus Saulcy à Metz. Un groupe d’étudiants en est à l’origine."Nous nous sommes constitués en groupe de victimes et de soutien aux victimes le jour où tout a éclaté. Nous avons reçu du soutien d’un peu partout, de la Licra, de la Ligue de défense noire africaine, de SOS Racisme et d’autres. À la suite de cette manifestation, nous pensons créer une association de lutte contre le racisme en milieu universitaire", déclare à notre rédaction Lucien Blemou, étudiant en communication et membre du groupe.Ces étudiants ont tenté le 26 avril de porter plainte collectivement au commissariat, sans succès. Les commissaires leur ont déclaré que la plainte devait être portée à titre individuel. "Nous sommes en train d’essayer de porter plainte collectivement à nouveau, cette fois avec l’aide de notre avocat", précise Lucien Belmou.