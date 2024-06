France : les poursuites contre Macky SALL rejetées par le parquet

C’est une grosse déception pour les familles des victimes des évènements de 2021, 2023 et 2024 sous le magistère de Macky SALL.



La plainte déposée par l’avocat Juan Branco au pôle Crimes contre l’humanité du Parquet national antiterroriste (PNAT) de Paris a été rejetée. Pour cause, le magistrat déclare son incompétence à juger de ce dossier.



«Le doyen des juges d’instruction a, conformément aux réquisitions du PNAT, constaté en février 2024 son incompétence au motif que les faits dénoncés dans la plainte ne relevaient pas de la qualification de crimes contre l’humanité. Pour le moment, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris n’a pas encore statué», peut-on lire dans le journal Le Monde.



A noter que la plainte faite contre Macky SALL et certains proches de l’ancien régime porte sur le crime contre l’humanité.