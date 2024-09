Frappes israéliennes au Liban: 356 morts, dont 24 enfants, dans le sud et l'est (ministère de la Santé)

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 356 personnes, dont 24 enfants, avaient été tuées et plus de 1.240 blessées dans les frappes israéliennes sur le sud et l'est du Liban lundi, le plus lourd bilan en près d'un an de violences.



Parmi les morts figurent "42 femmes", a aussi précisé le ministère, qui avait fourni un précédent bilan de 270 morts et plus de 1.000 blessés.