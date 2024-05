Frontière Sénégal-Guinée : Des bornes installées pour la délimitation définitive de la ligne de démarcation

Le colonel Aliou TINE, chef d’une mission de l’état-major du Président de la République qui s’est rendue à Kédougou, a indiqué, vendredi, que des bornes ont été posées le long de la frontière entre le Sénégal et la République de Guinée en perspective du bornage définitif de la ligne de démarcation entre les deux pays.



”C’est une mission de construction de bornes de canevas, qui entre dans le cadre de la préparation du bornage définitif de la frontière entre les deux États, à savoir le Sénégal et la Guinée Conakry”, a déclaré le colonel TINE.



Il précise cependant que a mission d’implantation des bornes de référence a débuté le 9 mai dernier.



A en croire le colonel Aliou TINE l’une des tâches de la mission consiste à « apporter une assistance aux populations installées le long de la frontière avec la République de Guinée ».



“C’est la raison pour laquelle depuis avant-hier, nous avons sillonné pratiquement le long de la frontière dans des villages, comme Népein Diakha, Népein Peul, Goumbabéré, Outhioumbél et Mbon Peul, pour une distribution de denrées alimentaires pour assister ces populations du monde rural”, a-t-il expliqué.



APS