Fuite de gaz sur le GTA : à Nouakchott, l'inquiétude de deux organisations

La fuite de gaz sur le champ de Grand Tortue /Ahmeyim (GTA), côté mauritanien, signalée il y a quelques jours, suscite une vive inquiétude dans les rangs de la Fédération Nationale des Pêches (FNP/Section Sud) et l’ONG Zakia, dédiée à la protection de l’environnement marin, par rapport aux éventuelles conséquences sur les activités de pêche, la sécurité alimentaire des populations, les activités industries et l’environnement marin.



Le président de la FNP/Section Sud, Béchir Hassena Ahmed El Abeid, le président de l’ONG Zakia, Mansour Boidaha et le Secrétaire Général de l’ONG Zakia, Becaye Samba Sy, ont fait face à la presse pour tirer la sonnette d’alarme et appeler à la mobilisation, rapportent nos confrères du Calame.



Une rencontre avec la presse à l’issue de laquelle ces organisations recommandent « une enquête transparente et rigoureuse sur les causes de la fuite; la mise en place d’un mécanisme de prévention pour éviter de tels incidents à l’avenir et un renforcement de la réglementation environnementale et des contrôles pour garantir lasécurité des installations et une indemnisation équitable des communautés affectées par l’incident.



Par ailleurs, cette fuite met en évidence les risques associés à l’exploitation des ressources naturelles et l’importance d’une gestion transparente des projets énergétiques



NDARINFO.COM