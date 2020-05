GAMBIE : les Sénégalais déclarés positifs veulent être rapatriés

En Gambie, les Sénégalais précédemment déclarés positifs et placés sous traitement se plaignent de leurs conditions de prise en charge sanitaire. Selon une source sûre, depuis leur mise en quarantaine, ils se plaignent de n’avoir pas encore reçu le moindre traitement. Une situation qui les révolte. Faute d’une prise en charge convenable, ils réclament d’être libérés tout bonnement ou d’être rapatriés.



DEUX NOUVEAUX CAS RECENSÉS DANS LE PAYS, TOUS DES SÉNÉGALAIS



Par ailleurs, la liste des Sénégalais infectés par le coronavirus s’allonge en Gambie. En plus des 5 précédemment annoncés, 2 nouveaux cas s’ajoutent sur la liste, portant à 7 le nombre de Sénégalais touchés par la maladie en Gambie. Au total, le pays recense 22 cas dont 12 sous traitement et un décès.



Selon les autorités sanitaires tous les nouveaux cas (un homme et une femme) étaient placés en quarantaine, une fois rentrés du Sénégal. La porosité des frontières et l’inconscience de certains Sénégalais sont pointées du doigt.



EMEDIA