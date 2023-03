GNITH : Chase et Austin KANTOR, deux mécènes du sport

​Très tôt initiés au football, Chase et Austin Kantor ont tous deux joué dans l'équipe de l’école secondaire de Scarsdale Middle School. Chase, un attaquant et buteur clé, excelle sur les passes décisives. Tandis qu'Austin, surnommé "le cheval" par son entraîneur pour sa rapidité, est un redoutable défenseur.



Malgré leur absence des compétitions, l'année dernière, leur amour du football n'a pas changé. La pratique sportive leur a enseigné de précieuses leçons de vie. Elle a stimulé en eux, la participation aux organisations caritatives au chevet de personnes ayant besoin d'équipements sportifs.



Conscients du fait que de nombreuses personnes dans le monde n'ont pas accès aux plaisirs que confère sport comme nous le faisons aux Etats-Unis, ils ont sauté sur l'occasion d'aider en collectant des fonds pour soutenir le tournoi de football de Ngnith.



Ils se réjouissent de contempler les visages souriants des vainqueurs qui brandissent le trophée avec les maillots que leur collecte a pu offrir lors de la finale. Une joie qu'ils n'oublieront jamais.



"Le football occupe une place importante dans la vie de ces personnes, et je suis tellement heureux de pouvoir contribuer à leur programme de football", confie Chase Kantor. "Nous avons le sentiment d'avoir accompli quelque chose de significatif et espérons continuer à collecter des fonds et à aider d'autres manières", ajoute Austin.