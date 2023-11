GNITH : l’engagement social des Fermes de la Téranga magnifié par les communautés

Des représentants des communautés impactées par les Fermes de la Téranga (FLT) ont salué dimanche les actions menées par l’entreprise en vue d’améliorer les conditions de vie des populations de la localité. Des prises de position en réponse aux voies soulevées dans la presse qui dénoncent des nuisances occasionnées par l’agro-industriel.



« Les FLT jouent un rôle crucial dans la lutte contre le chômage et le phénomène de la migration clandestine en employant beaucoup de jeunes. 90 % des travailleurs de cette entreprise sont issus de la zone », renseigne Babacar DIAGNE, le président du collectif des impactés.



« Le NDIAEL n’a pas été déclassé au profit des collectivités de GNITH, RONKH, DIAMA ou ROSS-BETHIO. Aujourd’hui, toutes ces communautés y voient leur compte. Nous souhaitons que que cette Société poursuive ses activités », a-t-il ajouté. Un vœu consolidé par le président des chefs de villages de RONKH qui magnifie l’appui des Fermes dans les domaines de santé, de l’éducation et du sport.



« Les rumeurs sont non fondées et n’accepterons que des gens venus d'ailleurs viennent saper les bonnes initiatives en cours dans le cadre du protocole qui nous lie », a confié Sidiya KA.