GUET-NDAR : ​les proches des 7 pêcheurs disparus expriment leur indignation au président Macky SALL ( vidéo)

Des membres des familles des 7 pêcheurs de GUET-NDAR disparus en mer mauritanienne depuis 14 jours ont voulu rencontrer le président Macky SALL en visite à Saint-Louis, en vain. Avant de rejoindre leur quartier, ils ont tenu à exprimer leur mécontentement devant un oubli auquel, ils sont victimes de la part des autorités.



« Depuis leur disparition, nous n’avons aucune information. Aucune recherche n’a été lancée par notre gouvernement pour les retrouver. Pourtant, chaque qu’il y a des mobilisations politiques à Saint-Louis, on nous invite à participer », a déploré Issakha NIANG, leur porte-parole.



« Pourquoi, nous les pécheurs nous sommes relégués au second plan ? Pourquoi nous ne bénéficions de la même attention accordée au aux agricultures et aux éleveurs du pays ? », s’est-il interrogé d’une voix étreinte de colère.