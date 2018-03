GUET-NDAR - Les victimes de l‘effondrement témoignent : « nous n’avions pas senti venir le danger. Les vagues nous ont propulsés » (vidéo)

La psychose gagne de plus en plus du terrain à DAKK. Après l’affaissement d’une mosquée, une concession a cédé, hier, dans la matinée. À la suite du drame, huit victimes, dont 7 femmes ont été extirpées des débris. Elles ont été admises au service d’urgence du centre hospitalier régional de Saint-Louis pour des fractures aux jambes. « Nous nous sommes rendues au site de recasement des sinistrés de Khar Yalla. On nous a dit qu’il n’y au plus de tentes. Nous ne savons plus où aller. Les chambres détruites, nous dormais maintenant dans la cour », témoigne l’une d’elles, la jambe bandée. Elle relate le film de la tragédie …