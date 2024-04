Gambie : un soldat sénégalais meurt dans un accident de la circulation

Un soldat sénégalais de la mission militaire de la Cedeao en Gambie a perdu la vie et huit autres blessés dans un accident de la circulation survenu mardi à hauteur d’un village situé entre Keur Ayib et Kafenda, a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques des armées.



Le détachement de l’armée sénégalaise de la mission militaire de la Cedeao a ainsi déploré un mort et huit blessés dont un grave lorsqu’un de ses véhicules s’est renversé à hauteur du village de Kalaji au cours d’une mission entre Keur Ayib (localité frontalière du Sénégal) et Kafenda’’, a indiqué la DIRPA dans un communiqué.



La Direction de l’information et des relations publiques des armées explique que le véhicule militaire tentait d’éviter un véhicule civil roulant en sens inverse.



Elle assure que le corps sans vie et les blessés ont été évacués dans les hôpitaux militaires à Dakar.



Le contingent sénégalais de la mission militaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest constitue le gros des troupes déployées en Gambie.



