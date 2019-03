Gamou annuel de Ngueth : Le marabout tire sur Macky

A moins d’une semaine de la tenue du Gamou annuel de Nguèth, prévu ce samedi 09 mars 2019, le marabout coordonnateur des activités liées à l’organisation de l’évènement tire un bilan peu satisfaisant. En effet, selon le marabout El Hadji Ousmane Niang, Macky Sall n’a rien fait pour le foyer religieux de Mame Gor Sané Niang.



A l’occasion du CDD et du CRD en prélude du Gamou annuel de Nguèth, le marabout El Hadji Ousmane Niang s’est plaint des revendications non satisfaites par le régime. Il s’agit de l’extension du réseau électrique, de l’aide alimentaire, entre autres doléances. Jusqu’ici, aucune réaction de la part des autorités étatiques. En attendant l’eau, les permis de coupe de bois mort sont acquis, nous apprend le marabout, non sans déclarer qu’il est optimiste quant à la réaction incessamment de l’Etat.



Profitant de l’occasion, Serigne El Hadji Ousmane Niang soutient que le régime de Macky Sall n’a rien fait au profit de la cité religieuse de Mame Gor Sané Niang. Parlant des préoccupations de Nguèth, il cite le bitumage de la rue à partir de la route nationale jusqu’au domicile du Khalife de Nguèth, Serigne Cheikh Faty Niang, la construction d’un poste de santé, etc. Et le marabout de dire qu’ils sont des citoyens sénégalais et ont le droit de réclamer au Gouvernement la satisfaction de leurs préoccupations.



Sur l’histoire de la famille religieuse de Nguèth, on peut retenir qu’El Hadji Bamba Niang fut le premier khalife de Mame Gore Sané Niang en 1925. Rappelé à Dieu, c’est El Hadji Cheikh Niang qui devint khalife de Nguèth jusqu’en 1982. Suite à sa disparition, El Hadji Ousmane Niang occupa le flambeau jusqu’en 1988, date à laquelle il a disparu. Ainsi de 1988 à nos jours, Serigne Cheikh Faty Niang est le khalife de Nguèth.





