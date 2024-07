Gare routière de Saint-Louis : le favoritisme des "12 places " installe un climat est délétère ...

Des chauffeurs s’insurgent contre la gestion jugée solitaire du président de la gare routière de Saint-Louis et pointent du doigt l’incompétence de ce dernier. Lors d’une sortie houleuse, hier, mardi, ils ont dénoncé un « détournement d’objectif » à l’introduction de 12 places acquis sous l’ère du ministre Mansour FAYE.



« Lorsqu’ils nous ont annoncé le changement de parc, nous avons déposé nos cartes à grise, nos agréments, nos licences et nos 1000 FCFA. À notre grande surprise, nous avons constaté par la suite que les véhicules ont été affectés à des commerçants, des mécaniciens et des bouchers », a déclaré l’un des chauffeurs.



« Ils ont créé un nouveau GIE alors que nous en avons déjà. Maintenant, ils créent une nouvelle ligne au détriment des autres. C'est comme s'ils voulaient nous expulser de la gare », s’est offusqué un autre transporteur.



Déterminés à se dresser contre ce qu'ils considèrent comme une injustice, les chauffeurs exigent la démission du président MBAYE.