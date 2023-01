Gaz : Le navire de production en route vers le Sénégal

Attendu eu dernier trimestre de 2023, le premier gaz sénégalais sera bientôt exploité d’après un communiqué rendu public par British Petroleum (BP). Ainsi, le navire flottant a quitté le territoire chinois pour se rendre au Sénégal.



Selon Igfm, la compagnie British Petroleum (BP) chargée d’exploiter ce gaz sénégalais possède des ressources suffisantes pour soutenir la production pendant plus de 20 ans. Mieux, elle détient une participation majoritaire dans le projet gazier, table sur une production de 2,3 millions de tonnes de Gnl (gaz naturel liquéfié) par an.



Ainsi, le vice-président des projets de bp pour la Mauritanie et le Sénégal Rahman Rahmanov de déclarer, « Nous développons l’un des projets gaziers le plus singulier et le plus innovant au monde et le Fpso en est l’un des composants les plus importants. Le déploiement réussi du Fpso de la phase1 de Gto témoigne de l’excellent partenariat avec nos contractants Cosco Shipping et Technip Énergies ».



Ainsi, selon ladite Compagnie, le Fpso est un élément clé du vaste projet de développement intégré Gta qui comprend également le développement sous-marin de champs de gaz et des installations flottantes de Gnl (Flng) à proximité du littoral.



A noter que le navire a quitté le 20 janvier dernier de Qidong, en Chine. Il parcourra désormais 12 000 milles nautiques via Singapour jusqu’à sa destination finale.