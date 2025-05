Gaz naturel liquéfié : Faye et Ghazouani sur le site stratégique de Grand Tortue Ahmeyim

Les présidents du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, effectuent en ce moment une visite conjointe sur la plateforme offshore du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), située à environ 10 km au large de leurs côtes. Cette visite intervient après le démarrage de la production de gaz naturel liquéfié (GNL) en janvier 2025 et la première exportation en avril, marquant une étape majeure dans la coopération énergétique entre les deux pays.



Exploité par BP, Kosmos Energy, PETROSEN et SMH, le projet permet au Sénégal et à la Mauritanie de rejoindre le cercle des pays africains exportateurs de GNL. La phase 1 vise une production annuelle de 2,4 millions de tonnes.



Depuis l’arrivée de BP en 2017, plus de 3 000 emplois locaux ont été créés et des programmes de formation et de soutien aux communautés locales ont été mis en place. Cette visite symbolise l’engagement des deux États à faire du gaz un moteur de développement économique et de sécurité énergétique régionale.



NDARINFO.COM