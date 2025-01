Depuis le début des hostilités entre Israël et le Hamas en octobre 2023, la situation à Gaza est devenue désastreuse. Selon les estimations du Bureau central des statistiques palestinien (PCBS), la population de l'enclave a chuté de 6 %, soit environ 160 000 personnes. Ce chiffre illustre au mieux l'ampleur des pertes humaines et des déplacements forcés qui caractérisent cette tragédie humanitaire.



Actuellement, la population de Gaza est estimée à 2,1 millions d'habitants. Parmi les pertes, plus de 55 000 personnes sont présumées mortes, un chiffre qui inclut les rapports du ministère de la Santé de Gaza, confirmant à ce jour plus de 45 000 décès, ainsi que 10 000 disparus, probablement enfouis sous les décombres causés par les bombardements incessants.



Parallèlement, le PCBS rapporte qu'environ 100 000 habitants ont fui Gaza depuis le début du conflit. Ces réfugiés, majoritairement des femmes et des enfants, se retrouvent dans des conditions de vie terribles, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante.



La guerre a été déclenchée par une attaque surprise du Hamas sur Israël, entraînant une riposte militaire israélienne d’une violence sans précédent. Les frappes aériennes massives ont laissé de nombreux quartiers en ruines, rendant la vie quotidienne insupportable pour des millions de civils.



L'ONU fait état d'une situation où presque toute la population de Gaza a été déplacée à l'intérieur de l'enclave, souvent plusieurs fois. Les ressources essentielles, telles que l'eau potable et la nourriture, sont en quantité critique, exposant ainsi la population à un risque élevé de famine.



Dans ce contexte troublé, le PCBS accuse Israël de mener une opération de nettoyage ethnique contre la population de Gaza. Des organisations internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch ont également qualifié la situation de génocide, dénonçant ce qu’elles appellent une “crise humanitaire fabriquée”.



Israël rejette catégoriquement ces accusations et conteste les chiffres avancés par le PCBS. Néanmoins, les données fournies par l'organisme sont soutenues par le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, ce qui renforce leur crédibilité dans le débat international.



Alors que les bombardements continuent de ravager le territoire, Gaza souffre des conséquences dévastatrices de ce conflit. Derrière ces chiffres alarmants se cachent des vies brisées, des familles séparées et des communautés détruites. L’ONU et plusieurs organisations humanitaires exhortent la communauté internationale à intervenir, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à un accès humanitaire urgent.



Face à cette catastrophe humanitaire grandissante, une question demeure : la communauté internationale prendra-t-elle enfin des mesures pour prévenir une crise encore plus profonde ?