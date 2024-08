Gaza : des pauses humanitaires pour vacciner 640 000 enfants contre la poliomyélite

Une campagne de vaccination de plus de 640 000 enfants contre la poliomyélite va être lancée à partir de dimanche dans la bande de Gaza, en Palestine, après qu’Israël a accepté le principe de pauses humanitaires devant, chacune, durer trois jours dans sa guerre contre le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, a annoncé vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Ces pauses dureraient de huit à neuf heures par jour et impliqueraient près de 2.200 travailleurs sanitaires des agences des Nations unies et du ministère de la Santé de Gaza, qui pourraient avoir besoin de plus de temps, a expliqué un représentant de l’OMS dans l’enclave palestinienne.



Intervenant en visio-conférence depuis l’enclave palestinienne de Gaza, le docteur Rik Peeperkorn, représentant de l’OMS pour les territoires occupés palestiniens, a répété que ”sans pauses humanitaires, la campagne, mise en œuvre dans des conditions très contraignantes et très difficiles, ne pourra pas être menée à bien”.



Plus d’un million de doses de vaccin ont été déjà livrées dans la bande de Gaza visant à contrer la poliomyélite réapparue sur ce territoire palestinien après le déclenchement à partir du 7 octobre 2023 de l’intervention militaire israélienne.



L’agence onusienne en charge de la santé a en même temps fait savoir que 400 000 doses supplémentaires de vaccin étaient en cours d’acheminement dans l’enclave palestinienne.



Plus de 14 000 enfants tués depuis le 7 octobre 2023



‘’Au cours de chaque cycle de la campagne, le ministère palestinien de la Santé, en collaboration avec l’OMS, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et ses partenaires, administrera deux gouttes de nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nOPV2) à plus de 640.000 enfants âgés de moins de dix ans’’, a rapporté Onu-Info, le site d’information des Nations Unies.



Cette campagne de vaccination s’apprête à être lancée alors qu’une bonne partie des infrastructures sanitaires dans la bande de Gaza a été détruite après le lancement de l’offensive de l’armée israélienne.



S’appuyant sur des données de l’OMS, le site d’information des Nation Unies estime par exemple que seuls 17 des 36 hôpitaux de Gaza fonctionnent partiellement et 58 des 132 centres de santé primaire continuent encore à fonctionner.



Plus de 40 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, ont perdu la vie depuis le lancement de l’offensive aérienne et terrestre de l’armée israélienne dans l’enclave palestinienne de Gaza.



Selon les dernières estimations du ministère palestinien de la Santé, plus de 14 000 enfants ont été tués et des milliers d’autres ont été blessés depuis le 7 octobre 2023.



Cette action militaire israélienne a notamment été entreprise à la suite d’une attaque meurtrière menée le 7 octobre dernier par le Hamas en territoire israélien. Un nouveau cycle dramatique d’un conflit de plus de 75 ans sur fond de colonisation israélienne et de lutte de groupes palestiniens pour disposer d’un Etat mondialement reconnu.



