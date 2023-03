Général Moussa Fall menace : « Celui qui cherche à déstabiliser le pays, sera détruit lui-même »

Les épouses des officiers de la gendarmerie ont, comme chaque période de ramadan, organisé une conférence religieuse à la Caserne Samba Diéry Diallo de Dakar. Venu présider la cérémonie, le haut commandant de la gendarmerie, le général Moussa Sall, a en profité pour rassurer les familles du personnel et la population face aux mensonges et manipulations des réseaux sociaux qui font croire que le pays brûle partout.



« Celui qui cherche à déstabiliser le pays, je vous donne ma parole, nous trouvera sur son chemin. Ça je vous le dit clairement. Et, il sera sanctionné. L’Etat est là, il fera face. Rassurez-vous », a déclaré le général Moussa Fall.



Le chef des hommes en bleue a tenu à rappeler que : « La gendarmerie est composée d’hommes responsables qui font focus sur leur mission principale, c’est-à-dire, la protection des personnes et leurs biens. Et sur ce, l’Etat a pris toutes les mesures nécessaires ».



Non sans informer qu’il y a un certain nombre de mesures et de moyens qui ont été dégagés. « Vous ne les voyez pas tous, mais ils sont là pour faire face à la menace », a-t-il fait savoir.



Le général persiste et signe : « Celui qui veut déstabiliser ce pays, sera détruit lui-même. Un point c’est tout. On va utiliser les moyens de l’Etat pour ça ». Avant de lancer : « Ne céder pas à la menace. Nous sommes payés pour faire le boulot et on le fera ».



Le chef de la gendarmerie a, toutefois, demandé aux Sénégalais de ne pas trop penser ni à lui et ni à ses hommes. « On peut dire ce que l’on veut de moi ou de la gendarmerie, ce n’est pas grave », a-t-il minimisé.



Cependant, il a tenu à avertir Ousmane Sonko et ses compagnies sans les citer nommément : « Personne ne va brûler ce pays. Il y a des gens qui agissent comme des perroquets. Si quelqu’un a du courage et qu'il veut défier les gendarmes, il n’a qu’à se présenter, il verra de quel bois se chauffent les gendarmes ».



Avant de conclure : « Si on te trace un itinéraire et que tu ne veux pas passer par cet itinéraire, tu vas subir les rigueurs qu’appelle cette défiance ».



A rappeler que le général Fall a été nommé après les violentes manifestations de mars 2021 où quatorze (14) personnes ont perdu la vie.