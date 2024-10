Gestion des inondations à Touba : Près de 800 millions de FCfa d'aide seront distribués au 11139 sinistrés

La Commission Junatun Liman Nazamao constituée respectivement par l'organisation Touba ca Kanam, la commune de Touba Mosquée et Hizbut Tarqyyah et la Commission officielle dirigée par le sous-préfet de Ndame Abdoulaye Kharma, ont rencontré la presse, ce mercredi à la résidence Khadim Rassoul.



Dans la gestion des inondations à Touba, il a été établi que qu'à l'issue du recensement, un nombre de 11139 personnes dans les ménages impactés ont été recensés par la Commission de recensement, en ne tenant pas compte des poches oubliés. A cet effet un pactole de 700 à 800 millions de FCfa destiné à l'aide a été collecté de l'avis de Serigne Youssou Diop responsable morale de la daara Hizbut Tarqyyah.



Pour Serigne Youssou la distribution va bientôt commencer toutefois, il a préciser a l'intention des bénéficiaires, qu'il ne s'agit pas de remboursement , mais plutôt de dédommagement.



Chaque famille recevra sa part en fonction du ménage et de l'ampleur des dégâts, conformément au recensement. Auparavant, le travail à été effectué par les différents acteurs dans le souci de transparence et le sous-préfet a révélé que 229 relais, 14 superviseurs 10 informaticiens, 12 agents de saisie ont effectué le recensement des sinistrés dans les différents quartiers impactés de Touba.



Le Soleil