Gestion inclusive et transparente des ressources extractives : ce projet va former une soixante de jeunes sur la transition énergétique – vidéo

Après son lancement officiel, le 18 octobre, le projet « Social Bonds » a été présenté lundi en présence de leaders d’opinion, représentants d’organisations de jeunesse et mouvements pour la promotion de la femme. Ce programme ambitionne d'offrir les outils et compétences nécessaires aux jeunes pour assurer pleinement leur rôle de leadership vers la transition énergétique. Dans cette optique, 75 seront formés sur la gestion inclusive et transparente des ressources extractives.