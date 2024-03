Goudomp : la fédération départementale du PDS rejoint la coalition Diomaye président

La fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Goudomp a rejoint la coalition Diomaye président hier dimanche. C'est Bassirou Diomaye, himself, qui en a fait l'annonce. Le candidat à la présidentielle et sa caravane étaient accueillis hier dans cette commune (l'un des trois départements de la région de Sédhiou).



« Je remercie le responsable départemental de Pastef Goudomp Aliou Dasylva pour le remarquable travail qu'il fait. Cette après midi la fédération départementale du PDS de Goudomp a décidé de soutenir et de rallier la Coalition Diomaye président pour élire leur candidat au premier tour le soir du 24 mars », a-t-il indiqué.



Poursuivant, il a lancé un appel pour dire tout ceux qui veulent adhérer ou participer au projet Pastef peuvent les rejoindre. « J'en profite pour lancer un appel au PDS pour leur dire que la route pour avoir la rupture transformationnelle pour le Sénégal est balisée, car la Coalition Diomaye président le fera et une ère nouvelle s'ouvrira pour le Sénégal. Ce que le PDS de Goudomp a fait doit inspirer les responsables au niveau national et à travers le pays. Il doivent rassembler leur courage à deux mains parce que nous allons triompher et changer le visage de ce pays », a lancé M. Faye.



Le convoi avec à sa tête Ousmane Sonko et Bassirou D. Faye avait quitté Ziguinchor en passant par Sédhiou pour finir à Goudomp. Où ils étaient accueillis par une marée humaine.